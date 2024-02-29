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Трёхкратный чемпион мира назвал лучшего иностранного игрока в «Автомобилисте»

Трёхкратный чемпион мира назвал лучшего иностранного игрока в «Автомобилисте»
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко назвал Брукса Мэйсека лучшим легионером «Автомобилиста» в текущем сезоне КХЛ.

«Игра «Автомобилиста» стала более блёклой, хотя тренер и лидеры остались? Здесь главный вопрос в том, что лидеры остались те же. От того, как они будут играть, многое зависит. Если лидеры уже хотят поехать домой в начале марта — это одна ситуация; если они хотят играть — это другая ситуация.

Что могло так разладиться в команде? Я бы не сказал, что что-то разладилось в «Автомобилисте». Многое завязано на иностранцах. Для меня, наверное, единственный, к кому нет вопросов, кто всегда отдаётся в играх, — это Мэйсек. Правда. У них Эберт постоянно травмирован. И Джесси Блэкер. Они должны погоду делать. Как в «Динамо» взяли иностранцев — они и делают погоду», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Терещенко читайте на «Чемпионате»:
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