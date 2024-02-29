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«Там в раздевалке, может, не всё в порядке». Терещенко высказался о скандалах в «Ак Барсе»

«Там в раздевалке, может, не всё в порядке». Терещенко высказался о скандалах в «Ак Барсе»
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о скандалах в «Ак Барсе», произошедших по ходу сезона с нападающим Дамиром Жафяровым и защитником Никитой Евсеевым. Игроки хотели покинуть казанский клуб из-за недовольства малым количеством игрового времени.

«Скандалы в «Ак Барсе»? Давайте мы хоккейные вещи будем отделять от бытовых. Там в раздевалке, может быть, не всё в порядке. Именно какие-то разговоры между собой, разногласия, возможно, в общении с главным тренером. Это ведь тоже влияет. Не хочу, не буду — а надо!

Скандал с Никитой Евсеевым, когда даже в КХЛ пришлось обращаться? Мы же не знаем всех нюансов. Позиция «Ак Барса» — решение тренера. Почему оно было принято — никто не знает. У Зинэтулы Хайдяровича надо спрашивать», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Терещенко читайте на «Чемпионате»:
«У «Торпедо» шансов нет. Там нездоровая ситуация». Интервью о сезоне КХЛ с чемпионом мира
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«У «Торпедо» шансов нет. Там нездоровая ситуация». Интервью о сезоне КХЛ с чемпионом мира
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