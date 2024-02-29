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«Противостояние однозначно не будет коротким». Канарейкин о серии «Спартак» — «Северсталь»

«Противостояние однозначно не будет коротким». Канарейкин о серии «Спартак» — «Северсталь»
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ — 2024 между «Спартаком» и «Северсталью».

«Нас ожидает достаточно упорная борьба в этой серии. Обе команды показывали весьма хороший хоккей по ходу сезона и очень схожи. Они одинаково сильно любят играть в атаке, а у игроков весьма неплохое взаимодействие. Как мне кажется, это противостояние однозначно не будет коротким», — сказал Канарейкин в интервью RT.

Напомним, первый матч серии плей-офф пройдёт сегодня, 29 февраля. Матч пройдёт в Москве и начнётся в 19:30 мск. В сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги красно-белые одержали победу со счётом 3-1.

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