Козлов: «Салават» перегорел, вышли скованные. А «Трактор» удачно забил свои голы

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о домашнем поражении от «Трактора» (2:3).

«Первая игра – это игра нервов. Вышли скованные, зажатые, тяжёлое начало. А «Трактор» удачно забил свои голы. Во втором периоде ребята молодцы, выстояли в меньшинстве, выравняли игру. В третьем периоде у нас были моменты, но «Трактор» оказался удачливее в завершении.

Думаю, перегорели ребята, сказалась нервозность. Мы просто все очень хотели сыграть хорошо. Лидеры сыграли неудачно? Опять же, это первая игра. Для того же Ливо это первый плей-офф. Но нам нужна короткая память, готовимся к следующему матчу. Второй гол «Трактора»? Хорошо бросил Яруллин», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.