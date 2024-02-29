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Инсайдер назвал ещё одного игрока «Вашингтона», которого может выменять «Эдмонтон»

Инсайдер назвал ещё одного игрока «Вашингтона», которого может выменять «Эдмонтон»
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Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман считает, что центральный нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд может быть интересен «Эдмонтон Ойлерз» в преддверии дедлайна НХЛ. Ранее сообщалось, что «нефтяники» рассматривают в качестве варианта на обмен также ещё одного игрока «столичных» — форварда Энтони Манту.

«Я думаю, они присматриваются к Дауду. Единственная трудность, касающаяся Манты, заключается в том, что у меня сложилось впечатление, что у «Ойлерз» есть некий предел того, что они готовы отдать за него. Посмотрим. В это время года приходится быть очень осторожным. Какую цену ты готов заплатить?

Я уверен, что они следят за Даудом. Я думаю, он у них на повестке. По Манте есть лимит на ту цену, на которую генеральный менеджер Кен Холланд готов согласиться. Я считаю, они очень заинтересованы в Дауде», — сказал Фридман в подкасте Oilers Now.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 33-летнего Дауда 16 (8+8) очков в 45 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
8 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Гостисбер (Велено, Перрон) – 05:45     2:0 Рэймонд (Комфер, Расмуссен) – 16:20     2:1 Лапьер (Овечкин, Манта) – 22:09     3:1 Велено (Перрон) – 24:44     4:1 Гостисбер (Рэймонд) – 29:01     4:2 Сгарбосса (Карлсон) – 36:38     5:2 Комфер (Копп, Зайдер) – 39:47 (sh)     6:2 Фаббри (Кейн, Спронг) – 44:31 (pp)     6:3 Пасиоретти – 47:09 (pp)     7:3 Дебринкэт (Ларкин, Кейн) – 51:49     8:3 Ларкин (Рэймонд, Мяяття) – 54:11    
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