Инсайдер назвал ещё одного игрока «Вашингтона», которого может выменять «Эдмонтон»

Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман считает, что центральный нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд может быть интересен «Эдмонтон Ойлерз» в преддверии дедлайна НХЛ. Ранее сообщалось, что «нефтяники» рассматривают в качестве варианта на обмен также ещё одного игрока «столичных» — форварда Энтони Манту.
«Я думаю, они присматриваются к Дауду. Единственная трудность, касающаяся Манты, заключается в том, что у меня сложилось впечатление, что у «Ойлерз» есть некий предел того, что они готовы отдать за него. Посмотрим. В это время года приходится быть очень осторожным. Какую цену ты готов заплатить?
Я уверен, что они следят за Даудом. Я думаю, он у них на повестке. По Манте есть лимит на ту цену, на которую генеральный менеджер Кен Холланд готов согласиться. Я считаю, они очень заинтересованы в Дауде», — сказал Фридман в подкасте Oilers Now.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 33-летнего Дауда 16 (8+8) очков в 45 матчах.
- 29 февраля 2024
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