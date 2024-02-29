«Мы испытываем небольшой мандраж». Нападающий «Салавата» — о старте плей-офф КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Башкиров высказался о поражении от «Трактора» (2:3) в первом матче серии Кубка Гагарина — 2024.

«Не планировали начинать игру таким образом. В первом периоде мы вышли неподготовленными, во втором – уже сравняли счёт. Однако в конце мы чуть-чуть упустили игру. Почему оказались неподготовленными? Я думаю, что у нас присутствовала нервозность. Всё-таки это первый матч плей-офф, и мы испытываем небольшой мандраж. Думаю, что дело в этом. Давили ли „домашние“ трибуны? Нет, наоборот, было слишком много положительных эмоций. Может быть, они у нас били через край», — цитирует Башкирова сайт «Салавата Юлаева».

Напомним, в сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» одержал победы во всех четырёх матчах (5:3, 4:0, 4:3, 4:0).

Второй матч в серии «Салават Юлаев» — «Трактор» состоится на арене уфимского клуба послезавтра, 2 марта (14:30 мск).