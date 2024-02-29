Главный тренер «Спартака» прокомментировал победный старт в плей-офф КХЛ

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о победе над «Северсталью» (3:2) в первом матче серии плей-офф КХЛ.

«Ясно, что в каких-то моментах что-то понравилось, что-то — нет. Но вы поймите, что это первая игра, и у кого-то было волнение, всё-таки можно сказать, что игра ничем не отличается, но в подсознании у игроков сидит, что это плей-офф и цена одной ошибки, поэтому было видно, что где-то ребята перестраховывались. Постараемся, чтобы у ребят в дальнейшем появилось больше уверенности, и я думаю, что всё будет нормально.

Засушили игру после первого периода? Да нет. Мы не засушивали, просто удаления чуть сломали темп игры, вот и всё. Поговорили с ребятами о том, чтобы особенно убрать эти удаления в зоне атаки. Будем стараться это убрать.

Николаев сейчас первый номер? Мы двигаемся от игры к игре. Посмотрим. Он сегодня сыграл здорово, как и вся команда. Все ребята молодцы. Можно ли сказать, что он один из героев матча? Если хочешь, то скажи (смеётся).

Был сделан акцент на силовые приёмы? Это только первая игра, вся серия впереди. Я вам сейчас всё расскажу, а что потом говорить? Старались играть в тело. Думаю, что все команды в плей-офф стараются играть с борьбой, от выигранной борьбы очень многое зависит, особенно результат.

Где был Цыплаков? В раздевалке, не на трибуне. Ему чуть рассекли, ходил, чтобы зашили. С ним всё в порядке. Не набирает очков? Наберёт. Мы верим в него, и я в него верю», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.