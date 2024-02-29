Канарейкин: «Амур» может оказаться тем самым выскочкой в плей-офф

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился ожиданиями от серии Кубка Гагарина — 2024 между магнитогорским «Металлургом» и хабаровским «Амуром».

«Амур» действительно может оказаться тем самым выскочкой в плей-офф. Во-первых, они завоевали восьмое место в чемпионате в очень упорной борьбе. Во-вторых, «Металлург» в этом году претерпел перестройку. Для «Металлурга» будет очень опасно недооценить «Амур»? Здесь не может быть никакой недооценки: в этом году в плей-офф пробились только самые достойные команды», — приводит слова Канарейкина RT.

Напомним, первый матч серии пройдёт 1 марта в Магнитогорске. Встреча начнётся в 17:00 мск. В сезонной серии прошедшей регулярки победа осталась за «Металлургом» со счётом 3-1.