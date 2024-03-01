Лебрюн: Любушкин сегодня выпал из состава «Анахайма» на матч, клуб ведёт переговоры

Известный инсайдер TSN Пьер Лебрюн сообщил, что российский защитник «Анахайм Дакс» Илья Любушкин сегодня пропустит матч регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс», так как американский клуб в ближайшее время может расстаться с хоккеистом.

«Илья Любушкин выпал из состава «Дакс», поскольку «Анахайм» участвует в переговорах. Слышал, что «Мэйпл Лифс» — одна из тех команд, кто участвует в этих переговорах с «Дакс», — написал Лебрюн.

В нынешнем сезоне 29-летний Любушкин принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 4 (0+4) очка при полезности "-13" и 51 минуте штрафного времени. За карьеру в лиге Илья ранее также выступал за «Аризону Койотс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Баффало Сэйбрз».