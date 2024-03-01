Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лебрюн: Любушкин сегодня выпал из состава «Анахайма» на матч, клуб ведёт переговоры

Лебрюн: Любушкин сегодня выпал из состава «Анахайма» на матч, клуб ведёт переговоры
Комментарии

Известный инсайдер TSN Пьер Лебрюн сообщил, что российский защитник «Анахайм Дакс» Илья Любушкин сегодня пропустит матч регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс», так как американский клуб в ближайшее время может расстаться с хоккеистом.

«Илья Любушкин выпал из состава «Дакс», поскольку «Анахайм» участвует в переговорах. Слышал, что «Мэйпл Лифс» — одна из тех команд, кто участвует в этих переговорах с «Дакс», — написал Лебрюн.

В нынешнем сезоне 29-летний Любушкин принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 4 (0+4) очка при полезности "-13" и 51 минуте штрафного времени. За карьеру в лиге Илья ранее также выступал за «Аризону Койотс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Баффало Сэйбрз».

Материалы по теме
Время новых вызовов. 4 российских хоккеиста, которых могут обменять в дедлайн НХЛ
Время новых вызовов. 4 российских хоккеиста, которых могут обменять в дедлайн НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android