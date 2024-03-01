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Главный тренер «Торонто» установил клубный рекорд по скорости достижения 200 побед

Главный тренер «Торонто» установил клубный рекорд по скорости достижения 200 побед
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Аризону Койотс». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу канадской команды.

Для главного тренера «Мэйпл Лифс» Шелдона Кифа эта победа стала 200-й в клубе и лиге. Канадский специалист затратил всего 326 матчей на покорение этой отметки, благодаря чему установил клубный рекорд по скорости достижения 200 побед. Прежнее достижение принадлежало Пэту Куинну (383).

43-летний Киф возглавил «Торонто» в 2019 году. В прошлом году под его руководством «Мэйпл Лифс» впервые за 19 лет преодолели барьер первого раунда плей-офф, сумев выиграть серию с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-2), но в полуфинале Восточной конференции «кленовые листья» в пятиматчевом противостоянии проиграли «Флориде Пантерз» (1-4).

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