Главный тренер «Торонто» установил клубный рекорд по скорости достижения 200 побед

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Аризону Койотс». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу канадской команды.

Для главного тренера «Мэйпл Лифс» Шелдона Кифа эта победа стала 200-й в клубе и лиге. Канадский специалист затратил всего 326 матчей на покорение этой отметки, благодаря чему установил клубный рекорд по скорости достижения 200 побед. Прежнее достижение принадлежало Пэту Куинну (383).

43-летний Киф возглавил «Торонто» в 2019 году. В прошлом году под его руководством «Мэйпл Лифс» впервые за 19 лет преодолели барьер первого раунда плей-офф, сумев выиграть серию с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-2), но в полуфинале Восточной конференции «кленовые листья» в пятиматчевом противостоянии проиграли «Флориде Пантерз» (1-4).