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Защитник Любушкин обменян в «Торонто» в результате большого трёхстороннего обмена в НХЛ

Защитник Любушкин обменян в «Торонто» в результате большого трёхстороннего обмена в НХЛ
Илья Любушкин
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Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» на официальном сайте объявил об обмене российского защитника Ильи Любушкина в «Торонто Мэйпл Лифс». При этом сделка прошла при участии ещё одного клуба НХЛ — «Каролины Харрикейнз».

«Анахайм» удержал за собой 50% зарплаты россиянина и получил от «Торонто» выбор в третьем раунде драфта НХЛ — 2025.

«Каролина» удержала 50% от остававшейся зарплаты Любушкина, за что получила от «Торонто» выбор в шестом раунде драфта НХЛ — 2024.

В свою очередь «кленовые листья» получили оставшийся контракт хоккеиста и также резервные права на российского форварда Кирилла Слепца, который сейчас выступает в «Амуре».

В результате в платёжную ведомость «Мэйпл Лифс» пошли всего $ 687,5 тыс от первоначального контракта Любушкина ($ 2,75 млн). Соглашение игрока истекает в конце сезона.

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