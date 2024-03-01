Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший форвард «Авангарда» рассказал, за счёт чего «Лада» может выбить омичей из плей-офф

Бывший форвард «Авангарда» рассказал, за счёт чего «Лада» может выбить омичей из плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко оценил шансы тольяттинской «Лады» в матчах с омским клубом в первом раунде Кубка Гагарина – 2024.

«Лада» сможет навязать «Авангарду» серьёзную борьбу? Да, я думаю, что «Лада» может потрепать нервы. Сможет ли совершить сенсацию и выбить омскую команду? Возможно. Подбор игроков есть. Есть и уровень игры. Поэтому давайте посмотрим, чем это всё закончится.

За счёт чего «Лада» сможет навязать борьбу «Авангарду»? За счёт команды. Олег Владимирович [Браташ] достаточно сделал. Сделал хорошую команду. Это здорово», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, «Авангард», набрав 92 очка в 68 матчах, завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона-2023/2024 на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» (78) – на седьмой строчке.

Полную версию интервью с Алексеем Терещенко читайте на «Чемпионате».
«У «Торпедо» шансов нет. Там нездоровая ситуация». Интервью о сезоне КХЛ с чемпионом мира
Эксклюзив
«У «Торпедо» шансов нет. Там нездоровая ситуация». Интервью о сезоне КХЛ с чемпионом мира
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
01 марта 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сезонная серия между командами завершилась вничью – 2-2 (3:5, 2:1, 5:3 и 2:3 ОТ).

Календарь плей-офф КХЛ - 2024.
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android