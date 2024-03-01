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Бывший форвард «Авангарда» рассказал, за счёт чего «Лада» может выбить омичей из плей-офф

Бывший российский нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко оценил шансы тольяттинской «Лады» в матчах с омским клубом в первом раунде Кубка Гагарина – 2024.

«Лада» сможет навязать «Авангарду» серьёзную борьбу? Да, я думаю, что «Лада» может потрепать нервы. Сможет ли совершить сенсацию и выбить омскую команду? Возможно. Подбор игроков есть. Есть и уровень игры. Поэтому давайте посмотрим, чем это всё закончится.

За счёт чего «Лада» сможет навязать борьбу «Авангарду»? За счёт команды. Олег Владимирович [Браташ] достаточно сделал. Сделал хорошую команду. Это здорово», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, «Авангард», набрав 92 очка в 68 матчах, завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона-2023/2024 на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» (78) – на седьмой строчке.

Сезонная серия между командами завершилась вничью – 2-2 (3:5, 2:1, 5:3 и 2:3 ОТ).