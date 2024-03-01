The Athletic: Любушкин — идеальное приобретение для «Торонто»

Журналисты The Athletic Йонас Сигель и Крис Джонстон сошлись во мнении, что приобретение 29-летнего российского защитника Ильи Любушкина для «Торонто Мэйпл Лифс» в результате трёхстороннего обмена с участием «Каролины Харрикейнз» и «Анахайм Дакс» является лучшим решением в преддверии окончания периода перехода игроков в НХЛ.

«За Любушкина отдали выбор в третьем и шестом раундах, в результате это сделало его игроком за «Торонто» за $ 687 тыс. Это ниже порога минимальной зарплаты в НХЛ. «Лифс» оставили себе достаточно места для манёвра по дальнейшим сделкам до крайнего срока торгов 8 марта. При этом они также получили резервные права на 24-летнего российского форварда Кирилла Слепца, выбранного «Харрикейнз» в пятом раунде драфта-2019.

В отличие от Криса Танева или кого-либо ещё, кого связывали с возможным переходом, «Лифс» уже знают, что Любушкин может сыграть в паре с Морганом Райлли. Серия с «Тампой» в 2022 году показала, что Илья идеально подходит для игры в равных составах, когда атакующая линия соперника может иметь внушительные имена. При этом Шелдон Киф ранее уже показывал, что без проблем может включить россиянина и в пару с Джейком Маззином, Ти Джеем Броди или Марком Джордано.

Любушкину в апреле исполнится 30. Краткосрочное продление, если цена будет подходящей, также имеет некоторый смысл. Это знакомое лицо, возвращающееся в трудную минуту», — гласит краткая выдержка из статьи журналистов The Athletic.

Напомним, в нынешнем сезоне Любушкин принял участие в 55 матчах в составе «Анахайма», отметившись четырьмя результативными передачами при показателе полезности «-13».