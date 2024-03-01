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«Это уже к лиге вопросы». Чемпион мира — о ходах СКА в отношении контрактов

«Это уже к лиге вопросы». Чемпион мира — о ходах СКА в отношении контрактов
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что у санкт-петербургского СКА могут возникнуть проблемы с потолком зарплат по окончании нынешнего сезона.

«На днях появилась информация о том, что СКА будет превышать потолок зарплат на 300 млн со стартом межсезонья? Я не думаю, что они будут тасовать состав. Думаю, они договорятся. Разорвут контракты и заново подпишут. Вот и всё.

Умеют находить лазейки? Да. Это уже к лиге вопросы, что и как. Посмотрим, как будет выходить СКА из этой ситуации. Я считаю, что это ненормально», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, СКА, набрав 95 очков в 68 матчах, завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона-2023/2024 на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Уже сегодня, 1 марта, подопечные Романа Ротенберга начнут свой путь в Кубке Гагарина – 2024 первой игрой серии с нижегородским «Торпедо».

Полное интервью с Алексеем Терещенко доступно на «Чемпионате».
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