«Это уже к лиге вопросы». Чемпион мира — о ходах СКА в отношении контрактов

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что у санкт-петербургского СКА могут возникнуть проблемы с потолком зарплат по окончании нынешнего сезона.

«На днях появилась информация о том, что СКА будет превышать потолок зарплат на 300 млн со стартом межсезонья? Я не думаю, что они будут тасовать состав. Думаю, они договорятся. Разорвут контракты и заново подпишут. Вот и всё.

Умеют находить лазейки? Да. Это уже к лиге вопросы, что и как. Посмотрим, как будет выходить СКА из этой ситуации. Я считаю, что это ненормально», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, СКА, набрав 95 очков в 68 матчах, завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона-2023/2024 на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Уже сегодня, 1 марта, подопечные Романа Ротенберга начнут свой путь в Кубке Гагарина – 2024 первой игрой серии с нижегородским «Торпедо».