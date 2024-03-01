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Журналист The Athletic включил Бучневича в список потенциальных целей «Рейнджерс»

Журналист The Athletic включил Бучневича в список потенциальных целей «Рейнджерс»
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28-летний российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич, чьё имя всё чаще появляется в различных трансферных слухах, мог бы усилить «Нью-Йорк Рейнджерс», за который он выступал ранее, считает журналист The Athletic Петер Бо. Однако он считает данную сделку маловероятной по целому ряду причин.

«Бучневич зарекомендовал себя как солидный игрок НХЛ в составе «Рейнджерс», а «Нью-Йорк» жаждет получить усиление на позиции флангового нападающего. Но запрашиваемая цена для «синерубашечников», скорее всего, будет слишком высокой, а самого игрока будет тяжело вписать под потолок зарплат. Поэтому кандидатура Павла может рассматриваться лишь в качестве потенциальной сделки», — гласит заметка журналиста на The Athletic.

Напомним, в нынешнем сезоне Бучневич принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых ему удалось отметиться 48 (24+24) результативными действиями при показателе полезности «+11».

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