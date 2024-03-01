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Паризе стал самым возрастным автором дубля в истории «Колорадо»

39-летний канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Зак Паризе, отметившийся дублем и результативной передачей минувшей ночью в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:0), вписал своё имя в историю клуба.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Паризе, оформивший дубль в 39 лет 216 дней, стал самым возрастным автором дубля в истории «Колорадо». Ему удалось обновить достижение Рэя Бурка (39 лет 73 дня), дважды отличившегося с «Эдмонтон Ойлерз» (4:2) в марте 2000 года.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне НХЛ Паризе принял участие в 12 матчах, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и аналогичным количеством результативных передач при коэффициенте полезности «0».