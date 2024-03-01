«О чём я только не думал». Олимпийский чемпион Телегин — об операции на сердце

32-летний российский нападающий омского «Авангарда» Иван Телегин подробно рассказал о перенесённой операции на сердце.

«Вот сотряс я получил, полсезона я не играл, потом тренировался и приехал где-то в ноябре, наверное. Вот я, считайте, уже месяцев восемь не играл в хоккей. Всё, мне говорят, иди проходи медобследование. Я поехал. Мне говорят, что-то у тебя с сердцем не так. Я думаю, да нормально. Говорю, вон, в Америке всё делал, всё хорошо.

Говорит, надевай холтер. Я надел холтер, сутки проходил, говорит, фигня какая-то. Даже, говорит, когда нагрузка есть, у тебя ничего не проходит. Говорит, давай ещё раз попробуем. То же самое абсолютно. И мне говорят, тебе надо операцию делать.

Ну всё, я поехал в Бакулевский институт, да, я там тоже был. И мне надо было прижечь там электросистелы. Вот эти вот надо было прижечь и поймать. Ну всё, я лёг, мне через пах, ключицу вставляю, провода, положили на холодный стол голеньким, и вот я лежу в сознании четыре часа.

И вот просто смотрю, чтобы они вот попадали. И вот о чём я только не думал. Ну там каша, обо всём. Всё вспомнил, подумал, что может быть дальше, что делать дальше, как вообще с этим справляться», — сказал Телегин в программе «Полный контакт» на YouTube.

Напомним, в нынешнем сезоне Телегин принял участие в 26 матчах за «Авангард», в которых отметился одной заброшенной шайбой и шестью результативными передачами при показателе полезности «+2».