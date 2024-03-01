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Вице-президент КХЛ объяснил за счёт чего «Динамо» удалось выиграть Кубок Континента

Вице-президент КХЛ объяснил за счёт чего «Динамо» удалось выиграть Кубок Континента
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Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал успех московского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024, по итогам которого им удалось выиграть Кубок Континента.

«Коллективная игра, система и поддержка болельщиков. У «Динамо» сильный подбор игроков, тренерский штаб тоже хорошо сработал. Важно, что динамовцы сыграли дисциплинированно, они ровно прошли весь сезон, поэтому и такой результат», — приводит слова Каменского пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, московское «Динамо» начнёт свой поход в Кубке Гагарина серией с минским «Динамо» в первом раунде. Первая встреча противостояния состоится в Москве уже завтра, 2 марта, на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва». Начало матча – в 17:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
02 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мн
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Расписание матчей Кубка Гагарина - 2024.
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