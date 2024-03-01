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Терещенко: поражения в последних матчах СКА — это звоночек

Терещенко: поражения в последних матчах СКА — это звоночек
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко поделился ожиданиями от старта в Кубке Гагарина – 2024 одного из фаворитов соревнований – санкт-петербургского СКА.

«Чего теперь ожидать от СКА после двух неожиданных поражений в конце регулярки? Большое количество игроков пришло в СКА, в межсезонье нужно было разобраться с игроками. Пускай ребята на меня не обижаются — это на самом деле так. Тренерский штаб в лице Романа Борисовича [Ротенберга] разобрался, сделал свою систему и по ней движется. Поэтому СКА — это серьёзный соперник, с хорошим подбором игроков. Усилились вратарём Никитой Серебряковым.

А то, что проиграли несколько последних матчей, — это звоночек. Особенно поражение от Череповца. Я смотрел этот матч. «Северсталь» сыграла просто здорово. Это, наверное, был один из лучших матчей Череповца в нынешнем сезоне — по организации игры, по тому, как они играли, просто молодцы», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в последних трёх матчах регулярного чемпионата КХЛ СКА потерпел два поражения – от «Куньлунь Ред Стар» (2:3) и «Северстали» (0:3).

Полную версию интервью с Алексеем Терещенко читайте на «Чемпионате».
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