Гимаев: у «Локомотива» в какой-то степени есть комплекс перед ЦСКА

Руководитель департамента по взаимодействию с игроками КХЛ Сергей Гимаев высказался о первой встрече в рамках первого раунда Кубка Гагарина — 2024 между «Локомотивом» и ЦСКА (0:4).

«У „Локомотива“ в какой-то степени есть комплекс перед ЦСКА. Мы весь сезон думали – неужели ЦСКА регулярку так сливает, а в плей-офф мы увидим команду, которую видели на протяжении двух сезонов? По первой игре мы это увидели, а также увидели Ивана Федотова, который сыграл отличный матч. Главная проблема „Локомотива“ – какая-то ментальная беда у ярославских игроков», — приводит слова Гимаева сайт КХЛ.

Напомним, следующий матч серии «Локомотив» — ЦСКА состоится в Ярославле завтра, 2 марта. Начало игры — в 17:00 мск.