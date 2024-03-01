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Владимир Ткачёв во время драки бросил перчатки в игрока «Лады»

В Омске закончился матч первого раунда Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Авангард» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Во время массовой драки в конце встречи нападающий «ястребов» Владимир Ткачёв бросил свои перчатки в игрока «Лады» Доната Стальнова.

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Напомним, в концовке третьего периода встречи произошла массовая драка с участием первого звена омичей: Владимира Ткачёва — Райана Спунера — Рида Буше. По итогам драки Березин получил шесть минут штрафа за грубость и подножку, защитник «Авангарда» Артём Чмыхов, форварды Рид Буше и Владимир Ткачёв, нападающий «Лады» Донат Стальнов — по две минуты за грубость.

Напомним, сезонная серия между командами завершилась вничью – 2-2 (3:5, 2:1, 5:3 и 2:3 ОТ). Следующая игра состоится в Омске 3 марта.