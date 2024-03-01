«По игре очень достойно». Главный тренер «Лады» разобрал крупное поражение от «Авангарда»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о крупном гостевом поражении от «Авангарда» (1:5) в стартовом матче серии плей-офф КХЛ.

«Хорошая, боевая игра. К сожалению, мы пропустили, много сразу дали сопернику, но надо отдать ему должное. Команда мастеровитая, использовали свои шансы, сразу повели в счёте, сложно было их догнать. Но наши ребята молодцы, боролись до конца, всё отдали в игре, что могли.

Мы сами хотим играть первым номером, старались играть активно сегодня. Первые две шайбы мы пропустили из-за индивидуальных недоработок конкретных игроков, соперник очень здорово воспользовался этими брешами. Эти два гола предопределили ход матча. Ну а третий гол – большинство, всем известно, как его реализует звено Ткачёва. Четвёртый – рабочий гол, разбирать нечего, вчистую проиграли вбрасывание. По игре очень достойно, мы не уступали ни в движении, ни в борьбе, но вот эти две помарки в первом периоде решили многое.

Перед третьим периодом мы говорили, что нужно сделать всё, чтобы отыграться, спасти матч. Три шайбы за период – вполне реально. И в первой смене периода у нас были хорошие моменты, а 4:2 – и совсем другая игра. Пытались зацепиться за результат, не сдавались», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.