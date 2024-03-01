Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«По игре очень достойно». Главный тренер «Лады» разобрал крупное поражение от «Авангарда»

«По игре очень достойно». Главный тренер «Лады» разобрал крупное поражение от «Авангарда»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о крупном гостевом поражении от «Авангарда» (1:5) в стартовом матче серии плей-офф КХЛ.

«Хорошая, боевая игра. К сожалению, мы пропустили, много сразу дали сопернику, но надо отдать ему должное. Команда мастеровитая, использовали свои шансы, сразу повели в счёте, сложно было их догнать. Но наши ребята молодцы, боролись до конца, всё отдали в игре, что могли.

Мы сами хотим играть первым номером, старались играть активно сегодня. Первые две шайбы мы пропустили из-за индивидуальных недоработок конкретных игроков, соперник очень здорово воспользовался этими брешами. Эти два гола предопределили ход матча. Ну а третий гол – большинство, всем известно, как его реализует звено Ткачёва. Четвёртый – рабочий гол, разбирать нечего, вчистую проиграли вбрасывание. По игре очень достойно, мы не уступали ни в движении, ни в борьбе, но вот эти две помарки в первом периоде решили многое.

Перед третьим периодом мы говорили, что нужно сделать всё, чтобы отыграться, спасти матч. Три шайбы за период – вполне реально. И в первой смене периода у нас были хорошие моменты, а 4:2 – и совсем другая игра. Пытались зацепиться за результат, не сдавались», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Материалы по теме
Видео
«Авангард» дома крупно обыграл «Ладу» в первом матче серии Кубка Гагарина — 2024
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android