Шестёркин признан третьей звездой февраля в НХЛ

Национальная хоккейная лига представила трёх звёзд февраля 2024 года.

Третьей звездой прошедшего месяца признан российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Голкипер одержал семь побед в семи матчах с 95,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,72 при одной «сухой» встрече.

Вторая звезда февраля — капитан и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Форвард отдал 25 передач и забросил две шайбы в 12 играх месяца.

Первой звездой февраля признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. который в 12 встречах забросил 13 шайб и отдал семь результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков. Нападающий помог канадскому клубу подняться на третье место в Атлантическом дивизионе.

Фото: NHL