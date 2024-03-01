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«Он играет жёстко и честно». Главный тренер «Торонто» — о Любушкине

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф высказался об игре российского защитника Ильи Любушкина, который пополнил состав канадского клуба в результате трёхстороннего обмена с участием «Каролины Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».

«Он играет жёстко и честно. Очевидно, этот обмен позволит некоторым другим вещам встать на свои места, и именно отсюда придёт дополнительный импульс для нас», — цитирует Кифа журналист Марк Мастерс на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиге Ильи Любушкин принял участие в 55 матчах в составе «Анахайма», отметившись четырьмя результативными передачами при показателе полезности «-13».

Ранее журналисты The Athletic Йонас Сигель и Крис Джонстон сошлись во мнении, что приобретение Любушкина для «Торонто» является лучшим решением в преддверии окончания периода перехода игроков в НХЛ.