Защитник «Авангарда»: события в концовке игры с «Ладой»? Дальше будет ещё интереснее

Защитник «Авангарда» Сергей Бойков высказался о победной встрече с «Ладой» (5:1) в рамках серии Кубка Гагарина — 2024.

«Мы сделали свою работу, выполнили установку – вот и победа. Мы старались играть активно, в моём голе я подключился, увидел, что шайба одна лежит. Почему бы не бросить? Разбирали ли Подъяпольского? Конечно, это делают все команды в плей-офф. Хорошо, что у меня такой бросок получился.

Плей-офф – он всегда нервный. Многие ребята первый раз играют, у кого-то был мандраж, но я бы не сказал, что он был заметный. «Лада» особо ничем не удивила, мы знали, что это активная и силовая команда. С каждой игрой будет всё сложнее.

События в концовке? Да всё нормально было, это плей-офф. Будет дальше ещё интереснее. Верба вдохновил? Да, конечно! Марк всегда активно поддерживает на скамейке, даже если не играет, он необходим, нужен команде», — приводит слова Бойкова сайт КХЛ.

Напомним, сезонная серия между командами завершилась вничью – 2-2 (3:5, 2:1, 5:3 и 2:3 ОТ). Следующая игра состоится в Омске 3 марта.