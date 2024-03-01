Р. Ротенберг: у СКА не только Педан не доиграл матч. А зачем нам это обсуждать? Как есть

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Торпедо» (2:5) рассказал о травмах игроков армейского клуба по итогам встречи.

«Педан? У нас не только Андрей Педан не доиграл матч. А зачем нам это обсуждать, у нас в голове только следующая игра. Как есть…

Сегодняшний матч – как продолжение матча с «Куньлунем»? Не знаю насчёт продолжения, всё-таки совершенно новый турнир. Регулярку давно забыли, это плей-офф. Наверное, ни один игрок в мире не выходил при такой заполняемости арены. Это тоже нужно уметь, перевести давление на энергию, на голы, сыграть хладнокровнее. Никакой связи с большой ареной тут нет», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Следующая игра между командами состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» послезавтра, 3 марта, и начнётся в 17:00 мск.

