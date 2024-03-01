Защитник СКА Андрей Педан не смог доиграть встречу с «Торпедо» из-за травмы ноги
Поделиться
В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч в рамках серии Кубка Гагарина — 2024 между СКА и нижегородским «Торпедо». Идёт третий период, счёт 3:2 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
01 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Гончарук (Коваленко, Бреус) – 06:15 (4x5) 0:2 Атанасов (Линч) – 07:36 (5x5) 1:2 Глотов (Хайруллин) – 10:28 (5x5) 1:3 Атанасов (Линч) – 36:27 (5x4) 2:3 Толчинский (Кадейкин, Воробьёв) – 38:04 (5x4) 2:4 Гончарук – 57:45 (en) 2:5 Фирстов (Силаев) – 59:50 (en)
В начале третьей двадцатиминутки защитник СКА Андрей Педан после неудачного падения не смог продолжить встречу и на одной ноге покинул лёд.
Отметим, что Педан в завершившейся регулярке пропустил пять месяцев из-за травмы, полученной в сентябре 2023 года в игре со «Спартаком» (0:3). Игрок обороны вернулся в начале февраля 2024 года и успел провести восемь матчей в текущем году.
В прошлом сезоне команды встречались между собой в рамках полуфинала Западной конференции КХЛ. Тогда победу в четырёх матчах одержали хоккеисты СКА.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 марта 2024
-
22:02
-
22:00
-
21:50
-
21:41
-
21:35
-
21:29
-
21:16
-
21:08
-
21:00
-
20:58
-
20:40
-
20:38
-
20:29
-
20:27
-
20:24
-
20:21
-
20:12
-
20:09
-
20:05
-
20:02
-
19:57
-
19:51
-
19:47
-
19:36
-
19:25
-
19:18
-
19:09
-
19:02
-
18:54
-
18:26
-
18:14
-
17:58
-
17:48
-
17:33
-
17:22