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СКА — Торпедо. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Защитник СКА Андрей Педан не смог доиграть встречу с «Торпедо» из-за травмы ноги

Защитник СКА Андрей Педан не смог доиграть встречу с «Торпедо» из-за травмы ноги
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч в рамках серии Кубка Гагарина — 2024 между СКА и нижегородским «Торпедо». Идёт третий период, счёт 3:2 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
01 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Гончарук (Коваленко, Бреус) – 06:15 (4x5)     0:2 Атанасов (Линч) – 07:36 (5x5)     1:2 Глотов (Хайруллин) – 10:28 (5x5)     1:3 Атанасов (Линч) – 36:27 (5x4)     2:3 Толчинский (Кадейкин, Воробьёв) – 38:04 (5x4)     2:4 Гончарук – 57:45 (en)     2:5 Фирстов (Силаев) – 59:50 (en)    

В начале третьей двадцатиминутки защитник СКА Андрей Педан после неудачного падения не смог продолжить встречу и на одной ноге покинул лёд.

ВИДЕО

Отметим, что Педан в завершившейся регулярке пропустил пять месяцев из-за травмы, полученной в сентябре 2023 года в игре со «Спартаком» (0:3). Игрок обороны вернулся в начале февраля 2024 года и успел провести восемь матчей в текущем году.

В прошлом сезоне команды встречались между собой в рамках полуфинала Западной конференции КХЛ. Тогда победу в четырёх матчах одержали хоккеисты СКА.

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