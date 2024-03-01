Защитник СКА Андрей Педан не смог доиграть встречу с «Торпедо» из-за травмы ноги

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч в рамках серии Кубка Гагарина — 2024 между СКА и нижегородским «Торпедо». Идёт третий период, счёт 3:2 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В начале третьей двадцатиминутки защитник СКА Андрей Педан после неудачного падения не смог продолжить встречу и на одной ноге покинул лёд.

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Отметим, что Педан в завершившейся регулярке пропустил пять месяцев из-за травмы, полученной в сентябре 2023 года в игре со «Спартаком» (0:3). Игрок обороны вернулся в начале февраля 2024 года и успел провести восемь матчей в текущем году.

В прошлом сезоне команды встречались между собой в рамках полуфинала Западной конференции КХЛ. Тогда победу в четырёх матчах одержали хоккеисты СКА.