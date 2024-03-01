«Вы были на той игре в Чикаго?» Ротенберг — о новом рекорде посещаемости «СКА Арены»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Торпедо» (2:5) высказался о новом рекорде посещаемости КХЛ в закрытых помещениях. Напомним, игру посетили 23 905 зрителей.

«Посещаемость 23 900? Не знаю насчёт «Чикаго» — «Калгари». Вы там были, на той игре в Чикаго? Я тоже не был, поэтому не могу комментировать. Всех ждём на следующей игре в Санкт-Петербурге. Не в Чикаго, в Санкт-Петербурге!

Кузьмин – один из игроков, который сегодня вёл команду за собой. Он был к этому готов, мы его ведём весь сезон. Не удивлён, что он так сыграл, у него были очень хорошие моменты, он мог бы стать героем этого матча. Но всё ещё впереди», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, ранее журналист популярного СМИ в своём телеграм-канале усомнился, что на матче СКА — «Сочи» (21 481) был установлен прошлый рекорд посещаемости КХЛ. Он выложил скриншот протокола матча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Калгари» (5:2), состоявшегося на «Юнайтед-центр» 4 января 2009 года, где указаны 22 146 болельщиков.