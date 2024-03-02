Овечкин забросил 839-ю шайбу в карьере, поразив ворота «Филадельфии»

В эти минуты в Вашингтоне (США) на льду «Кэпитал Уан-Арены» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз».

На данный момент идёт второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев. Российский нападающий Александр Овечкин на 25-й минуте игры сократил отставание в счёте, забросив свою 839-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Этот гол стал для 38-летнего российского форварда 17-м в текущем сезоне. Также на его счету в нынешнем регулярном чемпионате 27 результативных передач.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео новой заброшенной шайбы легендарного российского нападающего:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.