Овечкин забросил 839-ю шайбу в карьере, поразив ворота «Филадельфии»
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В эти минуты в Вашингтоне (США) на льду «Кэпитал Уан-Арены» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз».
НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Фрост, Типпетт) – 01:52 0:2 Типпетт (Замула, Фрост) – 18:23 (pp) 1:2 Овечкин (Уилсон, Лапьер) – 24:34 2:2 Милано – 29:55 3:2 Карлсон (Лапьер, Сандин) – 37:45
На данный момент идёт второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев. Российский нападающий Александр Овечкин на 25-й минуте игры сократил отставание в счёте, забросив свою 839-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Этот гол стал для 38-летнего российского форварда 17-м в текущем сезоне. Также на его счету в нынешнем регулярном чемпионате 27 результативных передач.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео новой заброшенной шайбы легендарного российского нападающего:
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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