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«Всё будет зависеть только от него». Главный тренер «Миннесоты» — о Хуснутдинове

«Всё будет зависеть только от него». Главный тренер «Миннесоты» — о Хуснутдинове
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс высказался о перспективах российского новичка команды Марата Хуснутдинова войти в топ-6 нападающих клуба в ближайшем будущем.

«Всё будет зависеть только от него. Он качественный игрок. Он хорошо катается. У него очевидно богатый опыт в КХЛ. Так что это следует принимать во внимание.

Я не думаю, что он очень хорошо говорит по-английски, ему нужно приспособиться к новой стране и переезду. Мы учтём это тоже — чтобы ему было комфортно. Но он определённо тот парень, на которого мы возлагаем надежды», — приводит слова Хайнса The Athletic.

Напомним, 21-летний Хуснутдинов подписал контракт новичка с «Уайлд» 28 февраля. Он начинал нынешний сезон в составе СКА, где провёл шесть матчей без набранных очков. Затем Хуснутдинов был отправлен в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Всего в КХЛ на счету Хуснутдинова 194 матча, в которых нападающий набрал 86 (24+62) очков. «Миннесота» выбрала Хуснутдинова во втором раунде драфта НХЛ – 2020 под общим 37-м номером.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Дьюар (Дьюхейм, Хартман) – 09:51     1:1 Тренин (Йози) – 10:40     2:1 Смит – 10:48     3:1 Форсберг (Йози, Нюквист) – 37:55 (pp)     4:1 Йози (Сиссонс, Гласс) – 41:32     5:1 О'Райлли (Нюквист, Каррье) – 48:03     6:1 Макдона (Евангелиста, Сиссонс) – 53:57    
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