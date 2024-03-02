«Аризона» прервала 14-матчевую серию поражений в НХЛ

В Оттаве (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» уступила «Аризоне Койотс» (3:5).

Победу гостям принесли шайбы в исполнении Майкла Карконе, Яниса Мозера, Ника Шмальца, Дилана Гюнтера и Матиаса Маччелли.

Таким образом, «койотам» удалось прервать серию поражений из 14 матчей, которая длилась с 25 января этого года. «Аризона» не смогла выиграть ни одного матча в феврале.

Команда Андре Туриньи набрала 53 очка и занимает седьмое место в таблице Центрального дивизиона, практически лишившись шансов на плей-офф. В следующем матче «Койотс» 3 марта сыграют в гостях с «Вашингтон Кэпиталз», которого в декабре крупно обыграла дома со счётом 6:0.

Регулярный чемпионат НХЛ завершается 18 апреля.