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«Аризона» прервала 14-матчевую серию поражений в НХЛ

«Аризона» прервала 14-матчевую серию поражений в НХЛ
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В Оттаве (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» уступила «Аризоне Койотс» (3:5).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Победу гостям принесли шайбы в исполнении Майкла Карконе, Яниса Мозера, Ника Шмальца, Дилана Гюнтера и Матиаса Маччелли.

Таким образом, «койотам» удалось прервать серию поражений из 14 матчей, которая длилась с 25 января этого года. «Аризона» не смогла выиграть ни одного матча в феврале.

Команда Андре Туриньи набрала 53 очка и занимает седьмое место в таблице Центрального дивизиона, практически лишившись шансов на плей-офф. В следующем матче «Койотс» 3 марта сыграют в гостях с «Вашингтон Кэпиталз», которого в декабре крупно обыграла дома со счётом 6:0.

Регулярный чемпионат НХЛ завершается 18 апреля.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 5
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Карконе – 07:31     0:2 Мозер (Гюнтер, Карконе) – 12:39     0:3 Шмальц (Маччелли, Дурзи) – 15:37 (pp)     1:3 Тарасенко (Чикран, Пинто) – 18:09     2:3 Батерсон (Бернард-Докер, Штюцле) – 33:49     3:3 Пинто (Тарасенко, Штюцле) – 35:52 (pp)     3:4 Гюнтер (Шмальц, Маччелли) – 44:18 (pp)     3:5 Маччелли (Хэйтон, Мозер) – 58:45    
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