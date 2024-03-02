Тарасенко: мы должны найти способ начинать матчи лучше

Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Аризоны Койотс» (3:5).

«Мы должны найти способ начинать матчи лучше. В некоторых играх у тебя получается сделать камбэк и тогда всё хорошо, но такое будет происходить не всегда», — сказал Тарасенко в интервью журналистам после матча.

Напомним, в этой встрече Тарасенко отметился голом и результативной передачей.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету 32-летнего россиянина 40 (16+24) очков в 56 матчах.

«Оттава» потерпела третье поражение подряд, осталась с 53 очками и замыкает турнирную таблицу Атлантического дивизиона, практически лишившись шансов на плей-офф.