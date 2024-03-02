Тарасенко: мы должны найти способ начинать матчи лучше
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Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Аризоны Койотс» (3:5).
«Мы должны найти способ начинать матчи лучше. В некоторых играх у тебя получается сделать камбэк и тогда всё хорошо, но такое будет происходить не всегда», — сказал Тарасенко в интервью журналистам после матча.
Напомним, в этой встрече Тарасенко отметился голом и результативной передачей.
В нынешнем регулярном чемпионате на счету 32-летнего россиянина 40 (16+24) очков в 56 матчах.
«Оттава» потерпела третье поражение подряд, осталась с 53 очками и замыкает турнирную таблицу Атлантического дивизиона, практически лишившись шансов на плей-офф.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 5
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Карконе – 07:31 0:2 Мозер (Гюнтер, Карконе) – 12:39 0:3 Шмальц (Маччелли, Дурзи) – 15:37 (pp) 1:3 Тарасенко (Чикран, Пинто) – 18:09 2:3 Батерсон (Бернард-Докер, Штюцле) – 33:49 3:3 Пинто (Тарасенко, Штюцле) – 35:52 (pp) 3:4 Гюнтер (Шмальц, Маччелли) – 44:18 (pp) 3:5 Маччелли (Хэйтон, Мозер) – 58:45
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