«Некоторых придётся посадить на лавку». Торторелла — о поражении от «Вашингтона»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Вашингтон Кэпиталз» (2:5), в котором его команда вела 2:0 после первого периода.

«Наши нападающие недостаточно проявили себя. Знаю, что мы пропустили пять, но наши форварды сделали слишком мало. Некоторых парней придётся усадить на лавку», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

По итогам этой игры «Филадельфия» опережает «Вашингтон» на четыре очка в борьбе за третье место в Столичном дивизионе. Обе команды ещё встретятся в текущем регулярном чемпионате 17 апреля. Игра пройдёт в Филадельфии. Это будет последний матч регулярки для обеих команд.