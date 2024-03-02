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«Некоторых придётся посадить на лавку». Торторелла — о поражении от «Вашингтона»

«Некоторых придётся посадить на лавку». Торторелла — о поражении от «Вашингтона»
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Вашингтон Кэпиталз» (2:5), в котором его команда вела 2:0 после первого периода.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«Наши нападающие недостаточно проявили себя. Знаю, что мы пропустили пять, но наши форварды сделали слишком мало. Некоторых парней придётся усадить на лавку», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

По итогам этой игры «Филадельфия» опережает «Вашингтон» на четыре очка в борьбе за третье место в Столичном дивизионе. Обе команды ещё встретятся в текущем регулярном чемпионате 17 апреля. Игра пройдёт в Филадельфии. Это будет последний матч регулярки для обеих команд.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Фрост, Типпетт) – 01:52     0:2 Типпетт (Замула, Фрост) – 18:23 (pp)     1:2 Овечкин (Уилсон, Лапьер) – 24:34     2:2 Милано (Пасиоретти, Строум) – 29:55     3:2 Карлсон (Лапьер, Сандин) – 37:45     4:2 Манта (Строум, Уилсон) – 46:04 (pp)     5:2 Строум (Пасиоретти, Эдмундсон) – 55:38    
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