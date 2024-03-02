«Некоторых придётся посадить на лавку». Торторелла — о поражении от «Вашингтона»
Поделиться
Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Вашингтон Кэпиталз» (2:5), в котором его команда вела 2:0 после первого периода.
«Наши нападающие недостаточно проявили себя. Знаю, что мы пропустили пять, но наши форварды сделали слишком мало. Некоторых парней придётся усадить на лавку», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.
По итогам этой игры «Филадельфия» опережает «Вашингтон» на четыре очка в борьбе за третье место в Столичном дивизионе. Обе команды ещё встретятся в текущем регулярном чемпионате 17 апреля. Игра пройдёт в Филадельфии. Это будет последний матч регулярки для обеих команд.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Фрост, Типпетт) – 01:52 0:2 Типпетт (Замула, Фрост) – 18:23 (pp) 1:2 Овечкин (Уилсон, Лапьер) – 24:34 2:2 Милано (Пасиоретти, Строум) – 29:55 3:2 Карлсон (Лапьер, Сандин) – 37:45 4:2 Манта (Строум, Уилсон) – 46:04 (pp) 5:2 Строум (Пасиоретти, Эдмундсон) – 55:38
Комментарии
- 2 марта 2024
-
08:05
-
07:52
-
07:43
-
07:32
-
07:15
-
06:59
-
06:42
-
06:24
-
06:22
-
06:07
-
05:45
-
05:44
-
05:40
-
05:35
-
05:13
-
05:01
-
04:57
-
04:19
-
00:00
- 1 марта 2024
-
23:48
-
23:34
-
23:24
-
23:20
-
23:18
-
23:16
-
23:12
-
23:10
-
23:07
-
23:05
-
23:01
-
22:42
-
22:38
-
22:35
-
22:27
-
22:13