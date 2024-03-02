«В первом периоде мы вообще не играли». Овечкин — о матче с «Филадельфией»

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Филадельфией Флайерз» (5:2).

«В первом периоде мы вообще не играли, не показывали свою игру. Они создали больше моментов, перебросали нас и выиграли всю борьбу. Я думаю, во втором периоде мы начали играть правильно, упростили игру, нашли верный ритм и вы видите результат», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этой игре Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 839-й за карьеру в НХЛ.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету 38-летнего Овечкина 44 (17+27) очка в 56 матчах.

«Вашингтон» набрал 65 очков и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе, отставая от идущей третьей «Филадельфии» на четыре очка. В следующем матче команда Спенсера Карбери 3 марта примет дома «Аризону Койотс».