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Овечкин приблизился к Торнтону по очкам в истории НХЛ, включая плей-офф

В Вашингтоне (США) на льду «Кэпитал Уан-Арены» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:2.

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече заброшенной шайбой и закончил матч с показателем «+2».

Таким образом, Овечкин приблизился к занимающему 15-е место в списке бомбардиров всех времён НХЛ, включая плей-офф, Джо Торнтону. В активе занимающего 16-е место в данном списке 38-летнего капитана столичной команды стало 1670 (911+759) очков, у Торнтона — 1673 (462+1211). Лидером по данному показателя является Уэйн Гретцки (3239).

«Вашингтон» набрал 65 очков и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе, отставая от идущей третьей «Филадельфии» на четыре очка. В следующем матче команда Спенсера Карбери 3 марта примет дома «Аризону Койотс».