Тренер «Вашингтона» раскритиковал игру команды в первом периоде матча с «Филадельфией»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о неудачной игре команды в первом периоде игры с «Филадельфией Флайерз». Столичный клуб проиграл стартовый отрезок со счётом 0:2.

«Мы были далеки от того, где нам нужно было быть и на что мы можем быть способны. Нам не хватало темпа, скорости. Мы не могли вернуть потерянную шайбу, не могли проходить нейтральную зону», — приводит слова Карбери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в итоге «столичные» одержали волевую победу со счётом 5:2. «Вашингтон» набрал 65 очков и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе, отставая от идущей третьей «Филадельфии» на четыре очка. В следующем матче команда Спенсера Карбери 3 марта примет дома «Аризону Койотс».