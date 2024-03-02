Бучневич и Тарасенко — в списке главных трансферных целей команд НХЛ по версии сайта лиги

Журналист Дэн Розен в статье на официальном сайте НХЛ включил российского нападающего «Оттавы Сенаторз» Владимира Тарасенко и форварда «Сент-Луис Блюз» Павла Бучневича в список главных трансферных целей среди атакующих игроков для команд лиги.

Кроме двух российских игроков, среди форвардов в список включены Джейк Гюнцель («Питтсбург Пингвинз»), Адам Хенрик, Фрэнк Ватрано (оба — «Анахайм Дакс»), Энтони Манта («Вашингтон Кэпиталз»), Джордан Эберле, Александер Веннберг (оба — «Сиэтл Кракен»).

В нынешнем сезоне Бучневич принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых ему удалось отметиться 48 (24+24) результативными действиями. На счету 32-летнего Тарасенко 40 (16+24) очков в 56 матчах.