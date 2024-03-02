Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бучневич и Тарасенко — в списке главных трансферных целей команд НХЛ по версии сайта лиги

Бучневич и Тарасенко — в списке главных трансферных целей команд НХЛ по версии сайта лиги
Комментарии

Журналист Дэн Розен в статье на официальном сайте НХЛ включил российского нападающего «Оттавы Сенаторз» Владимира Тарасенко и форварда «Сент-Луис Блюз» Павла Бучневича в список главных трансферных целей среди атакующих игроков для команд лиги.

Кроме двух российских игроков, среди форвардов в список включены Джейк Гюнцель («Питтсбург Пингвинз»), Адам Хенрик, Фрэнк Ватрано (оба — «Анахайм Дакс»), Энтони Манта («Вашингтон Кэпиталз»), Джордан Эберле, Александер Веннберг (оба — «Сиэтл Кракен»).

В нынешнем сезоне Бучневич принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых ему удалось отметиться 48 (24+24) результативными действиями. На счету 32-летнего Тарасенко 40 (16+24) очков в 56 матчах.

Материалы по теме
ESPN: Бучневича в «Рейнджерс», скорее всего, не будет, а Тарасенко — в списке целей клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android