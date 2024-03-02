Защитник «Торонто» Райлли высказался о приходе Ильи Любушкина в команду

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли прокомментировал игру российского защитника Ильи Любушкина, который пополнил состав канадского клуба в результате трёхстороннего обмена с участием «Каролины Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».

«Я не знаю, когда он приедет к нам, но чем раньше, тем лучше. Он физически сильный. Он был одним из тех парней, с которыми вам нравится находиться рядом. Он конкурентоспособен, и своей игрой показывает, что интересы команды у него на первом месте», — цитирует Райлли The Hockey News.

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Ильи Любушкин принял участие в 55 матчах в составе «Анахайма», отметившись четырьмя результативными передачами при показателе полезности «-13».