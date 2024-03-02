В матче «Салават Юлаев» — «Трактор» состоялось четыре драки подряд. Робинсон повалил двоих

В эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» проходит вторая встреча первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в которой «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор». Идёт третий период, хозяева ведут – 3:1, в серии впереди гости – 1-0.

В середине третьего периода эмоции накалились до предела, что вылилось сразу в несколько драк подряд. Первыми отношения начали выяснять защитник челябинцев Альберт Яруллин и нападающий «Салавата» Даниил Алалыкин. Следом за ними – Михаил Котляревский и Даниил Башкиров. После чего канадский форвард «Трактора» Джек Родевальд буквально одним ударом повалил на лёд капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина, а затем вступил в драку и с другим игроком обороны Уфы – Алексеем Василевским.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.