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В матче «Салават Юлаев» — «Трактор» состоялось четыре драки подряд. Робинсон повалил двоих

В матче «Салават Юлаев» — «Трактор» состоялось четыре драки подряд. Робинсон повалил двоих
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В эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» проходит вторая встреча первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в которой «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор». Идёт третий период, хозяева ведут – 3:1, в серии впереди гости – 1-0.

В середине третьего периода эмоции накалились до предела, что вылилось сразу в несколько драк подряд. Первыми отношения начали выяснять защитник челябинцев Альберт Яруллин и нападающий «Салавата» Даниил Алалыкин. Следом за ними – Михаил Котляревский и Даниил Башкиров. После чего канадский форвард «Трактора» Джек Родевальд буквально одним ударом повалил на лёд капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина, а затем вступил в драку и с другим игроком обороны Уфы – Алексеем Василевским.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
02 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Хмелевски (Ливо) – 11:15 (4x4)     1:1 Кравцов (Шабанов) – 15:56 (5x5)     2:1 Ливо (Шаров, Хмелевски) – 27:34 (5x4)     3:1 Ливо (Дроздов, Науменков) – 36:22 (5x5)     4:1 Башкиров (Хмелевски) – 59:47 (en)    
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