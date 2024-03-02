Хоккеисты «Салавата» и «Трактора» получили 103 минуты штрафа за драки в третьем периоде

Игроки уфимского «Салавата Юлаева и челябинского «Трактора», устроив серию драк в середине третьего периода, заработали более 100 минут штрафа, исходя из информации протокола встречи с официального сайта КХЛ.

Американский нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон получил два штрафа по 20 минут и два больших по пять минут, один малый – за толчок клюшкой. Альберт Яруллин – четыре минуты (грубость и толчок клюшкой), аналогично и Даниил Алалыкин, у Михаила Котляревского – 17 минут (2+5 – драка и 10 – дисциплинарный), аналогично и у Алексея Василевского. Малый штраф на счету Александра Шарова из «Салавата Юлаева», как и у Джека Родевальда из «Трактора» за толчок клюшкой, который в дополнение к этому получил большой штраф за драку.

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