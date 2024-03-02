Терещенко — о «Витязе»: с колен встали, но не совсем поднялись

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко оценил выступления подмосковного «Витязя», завершившего сезон.

«Витязь»? Знаете, с приходом Дмитрия Анатольевича [Рябыкина] команда реально преобразилась. Заиграла в хоккей! Но чего хотело руководство? Очень много игроков ушло. Преобразилась команда. Может быть, если бы Рябыкин пришёл в «Витязь» пораньше, и результаты были б лучше. Нужно было время, чтобы воплотить требования, которые хотел видеть новый тренерский штаб. С колен встали, но не совсем поднялись. «Витязь» не оправился, да. И не подфартило. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, «Витязь», набрав 48 очков в 68 матчах, завершил сезон последним в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.