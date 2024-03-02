Элиас Петтерссон прокомментировал продление контракта с «Ванкувером»

25-летний шведский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон прокомментировал новость о заключении нового восьмилетнего контракта с клубом.

«Это очень волнующий день для меня и моей семьи. Я очень рад продолжить свою карьеру в составе «Ванкувер Кэнакс». Я люблю этот город и выступления перед такими болельщиками. У нас замечательная команда, и мы верим, что сможем добиться хороших результатов в будущем. Президент по хоккейным операциям Джим Рузерфорд и генеральный менеджер Патрик Альвин проделали огромную работу по созданию этой команды вместе с главным тренером Риком Токкетом. И, наконец, я хочу поблагодарить семью Аквилини (владельцы «Ванкувера». – Прим. «Чемпионата») за эту возможность», — приводит слова Петтерссона пресс-служба НХЛ.

Отметим, детали этого соглашения не раскрываются. Ранее сообщалось, что клуб сделал хоккеисту предложение о восьмилетнем контракте на общую сумму $ 96 млн ($ 12 млн за сезон).