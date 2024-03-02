Главный тренер минского «Динамо» назвал вещи, которые его команда должна делать лучше

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов объяснил, в чём его команде необходимо прибавить после поражения в первом матче Кубка Гагарина – 2024 от московского «Динамо» (1:4, 0-1).

«Пятое поражение подряд в этом сезоне от московского «Динамо» при плюс-минус равной игре не подкосит ли веру в свои силы и веру в то, что можно совершить сенсацию? Я думаю, что нет. Все ребята самолюбивые и все хотят победить. Согласен, что где-то что-то не получается. Это класс команды.

Я прекрасно понимаю, о чём идёт речь. Но мы можем сделать лучше то, что мы можем контролировать. Мы не можем забить гол. Тут нужно проявить мастерство. Это другой вопрос. Но мы можем заблокировать бросок, можем выиграть пятак. Эти вещи мы можем сделать. В этом мы должны стать лучше», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, следующий матч серии пройдёт также в Москве, в понедельник, 4 марта. Начало – 19:30 мск.