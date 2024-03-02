«Бросил, не глядя». Рашевский рассказал, как принёс победу «Динамо» в первом матче серии

23-летний российский нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский оценил свой победный гол в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 в ворота минского «Динамо» (4:1, 1-0).

«Победный гол? На самом деле, бросил не глядя. Времени было мало. Понимал, что соперник сзади за спиной. Бросил наудачу, хорошо, что залетело.

Отмена гола О’Делла никак на нас не сказалась. Наше звено забило два быстрых гола, и мы понимали, что у нас получается игра. Знали, что даже, если не засчитали тот гол, нельзя опускать руки, а надо продолжать и тогда всё у нас получится.

В плей-офф вдвойне чувствуется ответственность. Сейчас время, когда я должен показывать свою игру не на 100, а на 200%», — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024 Рашевский принял участие в 67 матчах, в которых отметился 43 (24+19) результативными действиями при показателе полезности «+20».