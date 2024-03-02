Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Бросил, не глядя». Рашевский рассказал, как принёс победу «Динамо» в первом матче серии

«Бросил, не глядя». Рашевский рассказал, как принёс победу «Динамо» в первом матче серии
Аудио-версия:
Комментарии

23-летний российский нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский оценил свой победный гол в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 в ворота минского «Динамо» (4:1, 1-0).

«Победный гол? На самом деле, бросил не глядя. Времени было мало. Понимал, что соперник сзади за спиной. Бросил наудачу, хорошо, что залетело.

Отмена гола О’Делла никак на нас не сказалась. Наше звено забило два быстрых гола, и мы понимали, что у нас получается игра. Знали, что даже, если не засчитали тот гол, нельзя опускать руки, а надо продолжать и тогда всё у нас получится.

В плей-офф вдвойне чувствуется ответственность. Сейчас время, когда я должен показывать свою игру не на 100, а на 200%», — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024 Рашевский принял участие в 67 матчах, в которых отметился 43 (24+19) результативными действиями при показателе полезности «+20».

Материалы по теме
Рашевский: была задача не паниковать и не выходить с настроем, что мы разорвём минчан
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android