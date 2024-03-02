Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов выставлен на драфт отказов НХЛ

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов выставлен на драфт отказов НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

31-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов выставлен на драфт отказов НХЛ. Об этом сообщает известный североамериканский инсайдер Эллиот Фридман в социальной сети Х (ранее Twitter).

При этом такое решение не включает цели расторжения контракта с игроком, в случае, если к услугам хоккеиста не обратится ни один из клубов — он отправится в фарм-клуб АХЛ.

Отметим, что сегодня, 2 марта, стало известно, что Кузнецов завершил прохождение Программы помощи НХЛ, в которую он вступил в начале февраля этого года.

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «столичных» российский нападающий выступает с начала своей заокеанской карьеры уже на протяжении 11 сезонов кряду, за это время он провёл 723 встречи и набрал 568 (171+397) очков.

Его восьмилетний контракт с клубом на общую сумму в $ 62,4 млн ($ 7,8 млн за сезон) рассчитан до 2025 года.

Материалы по теме
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов завершил прохождение Программы помощи НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android