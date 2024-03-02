Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов выставлен на драфт отказов НХЛ

31-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов выставлен на драфт отказов НХЛ. Об этом сообщает известный североамериканский инсайдер Эллиот Фридман в социальной сети Х (ранее Twitter).

При этом такое решение не включает цели расторжения контракта с игроком, в случае, если к услугам хоккеиста не обратится ни один из клубов — он отправится в фарм-клуб АХЛ.

Отметим, что сегодня, 2 марта, стало известно, что Кузнецов завершил прохождение Программы помощи НХЛ, в которую он вступил в начале февраля этого года.

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «столичных» российский нападающий выступает с начала своей заокеанской карьеры уже на протяжении 11 сезонов кряду, за это время он провёл 723 встречи и набрал 568 (171+397) очков.

Его восьмилетний контракт с клубом на общую сумму в $ 62,4 млн ($ 7,8 млн за сезон) рассчитан до 2025 года.