Маклеллан: если Кузнецов окажется не востребован в НХЛ, он отправится в АХЛ

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о будущем 31-летнего российского нападающего «столичных» Евгения Кузнецова, выставленного на драфт отказов.

Как отмечает журналист Monumental Sports Тарик Эль-Башир в социальной сети Х (ранее Twitter), ссылаясь на слова генменеджера «столичных» Маклеллана в случае, если Кузнецов не будет востребован в НХЛ, он отправится в фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ – «Херши Бэрс».

Напомним, в нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11».

Его восьмилетний контракт с клубом на общую сумму в $ 62,4 млн ($ 7,8 млн за сезон) рассчитан до 2025 года.