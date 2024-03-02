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В «Вашингтоне» назвали причину выставления Евгения Кузнецова на драфт отказов НХЛ

В «Вашингтоне» назвали причину выставления Евгения Кузнецова на драфт отказов НХЛ
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Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» объяснила причины решения выставления на драфт отказов 31-летнего российского нападающего Евгения Кузнецова. Об этом сообщает Washington Post в социальной сети Х (ранее Twitter).

Как отмечает генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан, такое решение принял сам хоккеист, аргументировав это решение попыткой получить шанс в новой команде и начать всё с нуля.

Напомним, сегодня, 2 марта, стало известно, что Кузнецов завершил прохождение Программы помощи НХЛ, в которую он вступил в начале февраля этого года.

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11».

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