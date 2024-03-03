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Шайба Торопченко помогла «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту» в НХЛ. У Капризова «-1»

Сегодня, 3 марта, «Сент-Луис Блюз» на своей площадке обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

В составе «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отметились российский форвард Алексей Торопченко, забивший с передач Скотта Перуновича и Брэндона Саада, Джейк Нейборс, которому ассистировали Тори Крюг и Роберт Томас. Крюг в финале встречи забил третью шайбу, подведя итог матча. В составе «Миннесоты» единственную шайбу забросил американский защитник Джон Меррилл. Форвард гостей Кирилл Капризов результативными действиями в матче не отметился и закончил игру с показателем «-1».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 61 матча «Миннесота» занимает 12-е место в Западной конференции с 62 очками. «Сент-Луис» расположился на девятой строчке той же конференции, набрав 65 очков в 50 играх.

Следующий матч «Миннесота» проведёт дома с командой «Сан-Хосе Шаркс». «Сент-Луис» сыграет в гостях с «Филадельфия Флайерз».

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