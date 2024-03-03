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Сорокин — пятый вратарь в истории «Айлендерс» с 20+ победами в трёх сезонах подряд

Сорокин — пятый вратарь в истории «Айлендерс» с 20+ победами в трёх сезонах подряд
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В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Бостон Брюинз» (5:1).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Российский голкипер хозяев Илья Сорокин отразил в этой встрече 23 броска по своим воротам и одержал 20-ю победу в сезоне. Этот результат помог россиянину стать пятым вратарём в истории «Айлендерс», которому удалось преодолеть отметку в 20 побед в трёх или более сезонах кряду. Ранее это удавалось только Рику Дипьетро (4 сезона с 2003/2004 по 2007/2008), Гленну Решу (5 сезонов с 1975/1976 по 1979/1980), Билли Смиту (3 сезона с 1976/1977 по 1978/1979) и Роланду Мелансону (3 сезона с 1981/1982 по 1983/1984).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 28-летнего Сорокина 44 матча, в которых он отражал 91,0% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 3,03 и двух шат-аутах.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Палмьери (Добсон, Ли) – 03:32     2:0 Палмьери (Хорват, Барзал) – 05:27 (pp)     3:0 Палмьери (Пулок, Пажо) – 12:19     4:0 Ли (Пажо, Палмьери) – 20:46     5:0 Нельсон (Хорват, Райлли) – 30:24     5:1 Маклафлин (Макэвой, ван Римсдайк) – 34:30    
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