«Давайте будем честными, у него был неудачный вечер». Бриндамор — об ошибке Кочеткова

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался об ошибке российского вратаря своей команды Петра Кочеткова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:5), который прошёл минувшим вечером.

«Давайте будем честными, у Кочеткова был неудачный вечер. Мы любим его агрессивный стиль игры. Это часть его рутины. Но при голе Монахана был неподходящий момент, чтобы проявлять её», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Отметим, что по ходу матча «Каролина» вела со счётом 3:0, однако не смогла довести игру до победы.

В текущем регулярном чемпионате на счету 24-летнего Кочеткова 32 матча, в которых он отражал 90,9% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,41 и трёх шат-аутах.