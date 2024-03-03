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«Давайте будем честными, у него был неудачный вечер». Бриндамор — об ошибке Кочеткова

«Давайте будем честными, у него был неудачный вечер». Бриндамор — об ошибке Кочеткова
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался об ошибке российского вратаря своей команды Петра Кочеткова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:5), который прошёл минувшим вечером.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«Давайте будем честными, у Кочеткова был неудачный вечер. Мы любим его агрессивный стиль игры. Это часть его рутины. Но при голе Монахана был неподходящий момент, чтобы проявлять её», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Отметим, что по ходу матча «Каролина» вела со счётом 3:0, однако не смогла довести игру до победы.

В текущем регулярном чемпионате на счету 24-летнего Кочеткова 32 матча, в которых он отражал 90,9% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,41 и трёх шат-аутах.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Нечас (Ноэсен, Чатфилд) – 30:12     2:0 Терявяйнен (Ахо, Свечников) – 35:54     3:0 Ахо (Свечников, Бантинг) – 39:12 (pp)     3:1 Коннор (Элерс, Моррисси) – 41:36     3:2 Нидеррайтер (Шмидт, Лаури) – 43:02     3:3 Шайфли (Моррисси) – 45:40 (pp)     3:4 Монахан – 56:47     3:5 Нидеррайтер (Иафалло, Моррисси) – 59:49    
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