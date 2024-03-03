«Давайте будем честными, у него был неудачный вечер». Бриндамор — об ошибке Кочеткова
Поделиться
Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался об ошибке российского вратаря своей команды Петра Кочеткова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:5), который прошёл минувшим вечером.
«Давайте будем честными, у Кочеткова был неудачный вечер. Мы любим его агрессивный стиль игры. Это часть его рутины. Но при голе Монахана был неподходящий момент, чтобы проявлять её», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.
Отметим, что по ходу матча «Каролина» вела со счётом 3:0, однако не смогла довести игру до победы.
В текущем регулярном чемпионате на счету 24-летнего Кочеткова 32 матча, в которых он отражал 90,9% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,41 и трёх шат-аутах.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Нечас (Ноэсен, Чатфилд) – 30:12 2:0 Терявяйнен (Ахо, Свечников) – 35:54 3:0 Ахо (Свечников, Бантинг) – 39:12 (pp) 3:1 Коннор (Элерс, Моррисси) – 41:36 3:2 Нидеррайтер (Шмидт, Лаури) – 43:02 3:3 Шайфли (Моррисси) – 45:40 (pp) 3:4 Монахан – 56:47 3:5 Нидеррайтер (Иафалло, Моррисси) – 59:49
Комментарии
- 3 марта 2024
-
08:38
-
08:30
-
08:23
-
08:10
-
08:09
-
07:52
-
07:32
-
07:17
-
06:52
-
06:47
-
06:13
-
06:10
-
06:07
-
05:40
-
05:40
-
05:32
-
04:44
-
04:35
-
02:40
-
02:11
-
00:00
- 2 марта 2024
-
23:56
-
23:43
-
23:23
-
23:08
-
22:48
-
22:36
-
22:22
-
22:06
-
21:54
-
21:45
-
21:34
-
21:21
-
21:11
-
21:04